Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025277 -0,84 İş Portföy Emtia Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025277 -0,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021671 -0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063193 -5,85
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074280 -0,83
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120006 -0,55
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 59,668995 -0,46
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,537520 -0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,873157 -0,59
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,907341 -0,34
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,034247 -0,23
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,083810 -0,11
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,292329 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,262113 -1,07
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,579949 -0,32
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021259 -0,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,109135 -0,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,171353 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,138419 -1,80
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,264824 -0,84
HSBC Portföy Altın Fonu 2,368265 -0,21
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022971 -0,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026924 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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