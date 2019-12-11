Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,778244 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,762606 -0,12 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,626711 -0,10 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,395851 -0,07 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,302992 -0,05 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,514019 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,045261 -1,52 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,032028 -1,12 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024048 -1,06 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029202 -0,95 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118505 -0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007068 -0,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133028 -0,57 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,914736 -0,51 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,034092 -0,46 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,745171 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,216359 -1,04 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,575917 -0,64 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021178 -0,37 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,262536 -0,10 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,758264 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,335690 -0,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,460314 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)