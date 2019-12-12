Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,049340 -0,05 Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,049340 -0,05 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023912 -0,05 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,995126 -0,03 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,074459 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015450 -0,90 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060474 -1,71 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042471 -0,52 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053317 -0,44 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105623 -0,43 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,726269 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,861885 -0,58 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007058 -0,27 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047350 -0,21 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,083663 -0,16 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,354446 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255497 -0,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,214664 -0,14 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,575433 -0,03 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,431016 -0,01 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022927 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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