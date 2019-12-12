Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,049340
|-0,05
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023912
|-0,05
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,995126
|-0,03
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,074459
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015450
|-0,90
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060474
|-1,71
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042471
|-0,52
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053317
|-0,44
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105623
|-0,43
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,726269
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,861885
|-0,58
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007058
|-0,27
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047350
|-0,21
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,083663
|-0,16
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,354446
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,255497
|-0,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,214664
|-0,14
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,575433
|-0,03
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,431016
|-0,01
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022927
|-0,01