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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34 Deniz Port.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549479
|-0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,775455
|-0,34
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025243
|-0,23
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219874
|-0,22
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018976
|-0,19
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|164,734204
|-0,15
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,029351
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,970148
|-0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107001
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019803
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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