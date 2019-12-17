Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025243 -0,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219874 -0,22 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018976 -0,19 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,734204 -0,15 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,029351 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,970148 -0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107001 -0,02 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019803 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)