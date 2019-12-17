Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34 Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025243 -0,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219874 -0,22
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018976 -0,19
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,734204 -0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,029351 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,970148 -0,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107001 -0,02
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,019803 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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