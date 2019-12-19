Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771602 -0,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546975 -0,43 Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771602 -0,48
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546975 -0,43
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025167 -0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219247 -0,28
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,358907 -0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,311412 -0,07
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,776878 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060296 -1,63
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,489082 -1,40
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062116 -0,92
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,607859 -0,89
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,216306 -0,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,920728 -1,58
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,871261 -0,80
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,780343 -0,60
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,503201 -0,56
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085027 -0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,600392 -0,45
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,282524 -0,43
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019685 -0,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,226405 -0,14
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018094 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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