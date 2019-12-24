Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026242 -0,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,508846 -0,01
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,313660 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031572 -0,13
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204311 -0,10
TEB Port. ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Özel Fon 0,997295 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,147451 -0,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,210060 -0,29
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038600 -0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,079494 -0,37
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023821 -0,33
Deniz Port. Altın Fonu 0,035181 -0,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,068477 -0,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027947 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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