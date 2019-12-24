Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026242 -0,11 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,508846 -0,01 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,313660 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031572 -0,13 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204311 -0,10 TEB Port. ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Özel Fon 0,997295 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,147451 -0,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,210060 -0,29 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038600 -0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,079494 -0,37 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023821 -0,33 Deniz Port. Altın Fonu 0,035181 -0,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,068477 -0,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027947 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)