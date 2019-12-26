Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010915
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052775
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091135
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073850
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,081209
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042792
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033772
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036294
|-0,10
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101678
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035770
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,121737
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,083399
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,067158
|-0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024448
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021882
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022008
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010119
|-0,86
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018271
|-0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030353
|-0,76
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029371
|-0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031385
|-0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)