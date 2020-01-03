Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,399838 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054756 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018237 -0,15 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019793 -0,08 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653083 -0,05 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,791975 -0,02 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,439443 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)