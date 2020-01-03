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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05 Yapı Kredi Port.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025353
|-0,09
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046928
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,399838
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,054756
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018237
|-0,15
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019793
|-0,08
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,653083
|-0,05
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,791975
|-0,02
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,439443
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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