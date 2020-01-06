Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782013 -0,16
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554669 -0,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221946 -0,08
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,173473 -0,05
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038559 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025865 -0,96
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,680761 -0,31
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,448618 -0,20
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,807070 -0,19
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,821637 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109930 -3,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030574 -3,00
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055705 -2,97
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123815 -2,64
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030836 -2,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,053686 -1,98
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811181 -1,64
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,939802 -1,53
HSBC Portföy Değ. Fon 101,044367 -1,32
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,288921 -1,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,326026 -2,90
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,281566 -1,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,696107 -1,50
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,788271 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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