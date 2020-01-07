Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,779017
|-0,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,552861
|-0,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221248
|-0,31
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,139208
|-0,17
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|165,637226
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025765
|-0,39
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,318486
|-0,34
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,654510
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,678821
|-0,12
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,805019
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,062814
|-3,31
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106859
|-2,79
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054189
|-2,72
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|70,970785
|-2,67
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120548
|-2,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,906738
|-1,70
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,781004
|-1,67
|HSBC Portföy Değ. Fon
|99,582685
|-1,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,085887
|-1,37
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048649
|-1,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,283680
|-3,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,255638
|-2,02
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,667641
|-1,68
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,779562
|-0,49
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,653693
|-0,08