Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,019377 -0,06
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,545103 -0,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064365 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027876 -0,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023282 -0,54
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016984 -0,40
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060526 -0,27
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032443 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071580 -0,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029592 -0,22
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082670 -0,14
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045832 -0,09
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040673 -0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024888 -0,10
Aura Portföy Değ. Fon 0,680383 -0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,072468 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,283142 -0,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040928 -0,27
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,214693 -0,26
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,494841 -0,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,329834 -0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,906909 -0,70
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,986930 -0,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043096 -0,32
İş Portföy Altın Fonu 0,033543 -0,32
HSBC Portföy Altın Fonu 2,595771 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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