Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,019377
|-0,06
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,545103
|-0,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064365
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027876
|-0,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023282
|-0,54
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016984
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060526
|-0,27
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032443
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071580
|-0,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029592
|-0,22
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082670
|-0,14
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045832
|-0,09
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040673
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024888
|-0,10
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,680383
|-0,05
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,072468
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,283142
|-0,28
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040928
|-0,27
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,214693
|-0,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,494841
|-0,12
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,329834
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,906909
|-0,70
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,986930
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043096
|-0,32
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033543
|-0,32
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,595771
|-0,31