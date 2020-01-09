Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,911904 -0,36 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,911904 -0,36
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038747 -0,07
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064321 -0,07
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057896 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016401 -3,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,659393 -0,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060517 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063369 -1,06
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030231 -0,65
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057766 -0,56
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 71,227055 -0,48
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031720 -0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086259 -0,37
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,065566 -0,34
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,139422 -0,33
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,058732 -0,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048769 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,297722 -1,43
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,265944 -0,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,680216 -0,64
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,327133 -0,12
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,783776 -0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,962735 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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