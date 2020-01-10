Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,256835 -1,34
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063504 -1,27
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,935598 -1,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044269 -1,09
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,720861 -1,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027104 -3,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022679 -2,59
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016004 -2,42
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032091 -1,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059878 -1,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045200 -1,13
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040205 -0,99
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083283 -0,81
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082134 -0,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071419 -0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,059641 -1,09
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080227 -1,04
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,398121 -0,45
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024870 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,256183 -3,15
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189662 -3,14
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040095 -3,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,296935 -1,30
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023349 -1,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,144847 -3,73
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042077 -3,59
TEB Portföy Altın Fonu 0,071375 -3,49
Deniz Port. Altın Fonu 0,036429 -3,48
HSBC Portföy Altın Fonu 2,536536 -3,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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