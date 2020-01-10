Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|565,256835
|-1,34
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063504
|-1,27
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,935598
|-1,11
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044269
|-1,09
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,720861
|-1,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027104
|-3,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022679
|-2,59
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016004
|-2,42
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032091
|-1,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059878
|-1,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045200
|-1,13
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040205
|-0,99
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083283
|-0,81
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082134
|-0,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071419
|-0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,059641
|-1,09
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080227
|-1,04
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,398121
|-0,45
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024870
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,256183
|-3,15
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,189662
|-3,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040095
|-3,12
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,296935
|-1,30
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023349
|-1,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,144847
|-3,73
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042077
|-3,59
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071375
|-3,49
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036429
|-3,48
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,536536
|-3,48