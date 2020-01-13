Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,300613 -0,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 564,513857 -0,13
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,111984 -0,11
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068898 -0,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063472 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015876 -0,80
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059799 -0,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032050 -0,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022670 -0,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,642823 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071031 -0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,011712 -0,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081827 -0,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045075 -0,28
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066292 -0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232474 -0,67
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,056921 -0,26
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,168043 -0,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,028883 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,253120 -0,24
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040009 -0,21
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,187166 -0,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,294806 -0,09
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,463967 -0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 2,526962 -0,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041966 -0,26
TEB Portföy Altın Fonu 0,071187 -0,26
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028996 -0,26
Deniz Port. Altın Fonu 0,036336 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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