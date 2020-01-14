Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063334 -0,22
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,521325 -0,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057276 -0,15
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038397 -0,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044223 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015575 -1,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022589 -0,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027048 -0,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031994 -0,17
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,639366 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039962 -0,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082930 -0,43
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044915 -0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,054747 -0,21
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080111 -0,14
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031697 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023280 -0,23
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,250500 -0,21
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039927 -0,20
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,078045 -0,20
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,184894 -0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,201912 -0,40
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,198440 -0,24
İş Portföy Altın Fonu 0,032595 -0,23
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041869 -0,23
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024771 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi
Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Son dakika: Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]