Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570129 -0,12
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,803162 -0,06
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227447 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026944 -0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044372 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,184281 -0,05
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,250211 -0,02
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039919 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,088490 -0,51
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,165746 -0,12
İş Portföy Altın Fonu 0,032584 -0,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041856 -0,03
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024764 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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