Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570129
|-0,12
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,803162
|-0,06
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227447
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026944
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044372
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,184281
|-0,05
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,250211
|-0,02
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039919
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,088490
|-0,51
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,165746
|-0,12
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032584
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041856
|-0,03
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024764
|-0,03