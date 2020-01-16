Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,837890 -0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015600 -0,78
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022595 -0,52
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025880 -0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067124 -0,79
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029510 -0,78
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076454 -0,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121182 -0,64
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,261744 -0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,254356 -0,51
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,966170 -0,45
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,249747 -0,28
HSBC Portföy Değ. Fon 105,747654 -0,27
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050947 -0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,786599 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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