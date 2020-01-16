Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|565,837890
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015600
|-0,78
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022595
|-0,52
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025880
|-0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,067124
|-0,79
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029510
|-0,78
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076454
|-0,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,121182
|-0,64
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,261744
|-0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,254356
|-0,51
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,966170
|-0,45
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,249747
|-0,28
|HSBC Portföy Değ. Fon
|105,747654
|-0,27
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050947
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,786599
|-0,07