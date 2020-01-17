Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,353595 -0,44 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,396707 -0,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063726 -0,09 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057794 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032115 -0,13 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027145 -0,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060143 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,413690 -0,86 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,497252 -0,70 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039923 -0,65 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,043641 -0,48 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,072943 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,947024 -0,97 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,237777 -0,74 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,246183 -0,29 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022766 -0,25 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,059275 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,356209 -0,07 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040124 -0,06 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189921 -0,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,255869 -0,05 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,785820 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 26,202284 -0,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042078 -0,08 HSBC Portföy Altın Fonu 2,533489 -0,08 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029076 -0,07 İş Portföy Altın Fonu 0,032754 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)