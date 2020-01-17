Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|563,353595
|-0,44
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,396707
|-0,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063726
|-0,09
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057794
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032115
|-0,13
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027145
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060143
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,413690
|-0,86
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,497252
|-0,70
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039923
|-0,65
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,043641
|-0,48
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,072943
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,947024
|-0,97
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,237777
|-0,74
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,246183
|-0,29
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022766
|-0,25
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,059275
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,356209
|-0,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040124
|-0,06
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,189921
|-0,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,255869
|-0,05
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,785820
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,202284
|-0,16
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042078
|-0,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,533489
|-0,08
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029076
|-0,07
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032754
|-0,07