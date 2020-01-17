Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,353595-0,44
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,396707-0,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,063726-0,09
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,057794-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032115-0,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027145-0,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060143-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,413690-0,86
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,497252-0,70
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039923-0,65
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,043641-0,48
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,072943-0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,947024-0,97
Tacirler Portföy Değ. Fon2,237777-0,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,246183-0,29
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,022766-0,25
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,059275-0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,356209-0,07
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040124-0,06
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,189921-0,06
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,255869-0,05
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,785820-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF26,202284-0,16
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042078-0,08
HSBC Portföy Altın Fonu2,533489-0,08
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029076-0,07
İş Portföy Altın Fonu0,032754-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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