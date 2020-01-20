Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030070 -0,44 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,172124 -0,40 Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030070 -0,44
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,172124 -0,40
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,173895 -0,34
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050793 -0,28
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,142681 -0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022519 -0,46
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060060 -0,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032088 -0,08
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,524486 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,104401 -0,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,402141 -0,34
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,866691 -0,28
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,782336 -0,10
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085508 -0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,224731 -0,58
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,081250 -0,31
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,090642 -0,24
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,444831 -0,22
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031861 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,302638 -0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,473651 -0,20
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023465 -0,17
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,082905 -0,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,253849 -0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,036360 -0,20
TEB Portföy Altın Fonu 0,071186 -0,19
Garanti Portföy Altın Fonu 0,082865 -0,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042004 -0,18
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029026 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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