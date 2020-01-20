Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030070
|-0,44
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,172124
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,173895
|-0,34
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050793
|-0,28
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,142681
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022519
|-0,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060060
|-0,14
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032088
|-0,08
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,524486
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,104401
|-0,72
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,402141
|-0,34
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,866691
|-0,28
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,782336
|-0,10
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,085508
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,224731
|-0,58
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,081250
|-0,31
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,090642
|-0,24
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,444831
|-0,22
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031861
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,302638
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,473651
|-0,20
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023465
|-0,17
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,082905
|-0,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,253849
|-0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036360
|-0,20
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071186
|-0,19
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,082865
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042004
|-0,18
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029026
|-0,17