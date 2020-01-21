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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
7 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025900 -0,51 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575939 -0,43 Deniz Port.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025900
|-0,51
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575939
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810516
|-0,37
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229310
|-0,34
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019346
|-0,20
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,243047
|-0,15
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,613825
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,528797
|-0,05
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,025939
|-0,02
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026105
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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