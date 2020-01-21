Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025900 -0,51 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575939 -0,43 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810516 -0,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229310 -0,34 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019346 -0,20 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,243047 -0,15 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,613825 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 106,528797 -0,05 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,025939 -0,02 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026105 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)