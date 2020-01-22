Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575042 -0,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,809412 -0,14
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229085 -0,10
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,603196 -0,05
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 169,563035 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025787 -1,48
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015765 -0,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022606 -0,13
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,865680 -0,01
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,723139 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029323 -1,71
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082897 -0,35
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072645 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031819 -0,17
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107869 -0,08
Gedik Portföy Karma Fon 1,010980 -0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,118663 -1,75
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,503909 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi
YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:29:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]