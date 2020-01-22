Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575042
|-0,16
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,809412
|-0,14
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229085
|-0,10
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,603196
|-0,05
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|169,563035
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025787
|-1,48
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015765
|-0,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022606
|-0,13
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,865680
|-0,01
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,723139
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029323
|-1,71
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082897
|-0,35
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,072645
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031819
|-0,17
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107869
|-0,08
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,010980
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,118663
|-1,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,503909
|-0,27