Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038869
|-0,39
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|570,162838
|-0,11
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,629308
|-0,03
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,067572
|-0,01
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|167,838464
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015381
|-2,44
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022474
|-0,58
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,852348
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,123689
|-1,27
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063294
|-1,23
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,273377
|-1,17
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,022936
|-1,06
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,024884
|-0,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,911125
|-0,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,304322
|-0,64
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,283452
|-0,58
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,459404
|-0,52
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051362
|-0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,841936
|-0,22
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,266315
|-0,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040508
|-0,18
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,200419
|-0,18
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,831535
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025123
|-0,23
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036771
|-0,21
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,072035
|-0,21
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042503
|-0,20
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029356
|-0,20