Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038869 -0,39
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 570,162838 -0,11
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,629308 -0,03
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,067572 -0,01
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 167,838464 0,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015381 -2,44
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022474 -0,58
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,852348 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123689 -1,27
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063294 -1,23
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,273377 -1,17
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022936 -1,06
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024884 -0,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,911125 -0,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304322 -0,64
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,283452 -0,58
HSBC Portföy Değ. Fon 106,459404 -0,52
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051362 -0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,841936 -0,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,266315 -0,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040508 -0,18
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,200419 -0,18
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,831535 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025123 -0,23
Deniz Port. Altın Fonu 0,036771 -0,21
TEB Portföy Altın Fonu 0,072035 -0,21
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042503 -0,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029356 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün
Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti! Tuba Büyüksün'ün korku dolu anları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:52:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]