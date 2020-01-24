Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038643 -0,58
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,547666 -0,31
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045183 -0,11
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064390 -0,08
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,861411 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015023 -2,33
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025433 -2,03
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022260 -0,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,675971 -0,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027426 -0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,987585 -0,96
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029270 -0,76
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045262 -0,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084012 -0,72
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,236485 -0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,256913 -1,03
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051104 -0,50
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303348 -0,32
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,906201 -0,26
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,496728 -0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,254365 -0,94
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189623 -0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040211 -0,73
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023773 -0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,082829 -1,16
TEB Portföy Altın Fonu 0,071252 -1,09
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024851 -1,08
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042067 -1,03
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029057 -1,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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