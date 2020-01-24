Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038643
|-0,58
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,547666
|-0,31
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045183
|-0,11
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064390
|-0,08
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,861411
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015023
|-2,33
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025433
|-2,03
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022260
|-0,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,675971
|-0,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027426
|-0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,987585
|-0,96
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029270
|-0,76
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045262
|-0,72
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,084012
|-0,72
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,236485
|-0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,256913
|-1,03
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051104
|-0,50
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,303348
|-0,32
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,906201
|-0,26
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,496728
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,254365
|-0,94
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,189623
|-0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040211
|-0,73
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023773
|-0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,082829
|-1,16
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071252
|-1,09
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024851
|-1,08
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042067
|-1,03
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029057
|-1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)