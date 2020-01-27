Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014721
|-2,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022015
|-1,10
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,722632
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071931
|-0,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|83,236468
|-0,61
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,022763
|-0,55
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,263538
|-0,55
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|42,440092
|-0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,900133
|-0,32
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,381071
|-0,19
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,433558
|-0,11
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,115210
|-0,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,303067
|-0,09