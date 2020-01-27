Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014721 -2,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022015 -1,10
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,722632 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071931 -0,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,236468 -0,61
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022763 -0,55
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,263538 -0,55
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,440092 -0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,900133 -0,32
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,381071 -0,19
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,433558 -0,11
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,115210 -0,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303067 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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