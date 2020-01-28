Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038516 -0,62
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,537218 -0,44
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058407 -0,42
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030806 -0,22
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,512319 -0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014326 -2,68
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,637459 -2,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021579 -1,98
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,713192 -0,55
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032203 -0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028289 -3,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043912 -2,52
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044561 -2,33
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082356 -2,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,506356 -2,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232460 -2,44
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,878468 -1,14
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,299907 -1,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050643 -0,98
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,281057 -0,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,011994 -0,09
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,855676 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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