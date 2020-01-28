Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038516
|-0,62
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,537218
|-0,44
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058407
|-0,42
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030806
|-0,22
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,512319
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014326
|-2,68
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,637459
|-2,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021579
|-1,98
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,713192
|-0,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032203
|-0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028289
|-3,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043912
|-2,52
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044561
|-2,33
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082356
|-2,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,506356
|-2,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,232460
|-2,44
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,878468
|-1,14
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,299907
|-1,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050643
|-0,98
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,281057
|-0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,011994
|-0,09
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,855676
|-0,03