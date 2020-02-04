Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588549
|-0,37
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026158
|-0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824904
|-0,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232826
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,572825
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013616
|-3,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021069
|-0,59
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027936
|-0,17
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,541192
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039213
|-1,26
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021991
|-0,76
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082921
|-0,73
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,023902
|-0,70
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,219800
|-0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,537269
|-0,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,300395
|-0,16
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020494
|-0,15
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,425492
|-0,14
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,886349
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019991
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018491
|-0,21
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027457
|-0,12
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,773599
|-0,11
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,668739
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,209370
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,049322
|-0,74
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043437
|-0,10
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033777
|-0,09
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029979
|-0,09