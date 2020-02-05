Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031236
|-0,58
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052518
|-0,43
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,207246
|-0,30
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,234712
|-0,26
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,071714
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027600
|-1,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013531
|-0,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021028
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,162233
|-0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084319
|-0,27
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,077176
|-0,10
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025089
|-0,08
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,451410
|-0,06
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,108224
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041252
|-0,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,215596
|-0,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,283475
|-0,50
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024074
|-0,10
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,110470
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,775072
|-1,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025416
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043166
|-0,62
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033574
|-0,60
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,595738
|-0,60