Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031236 -0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052518 -0,43 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,207246 -0,30 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,234712 -0,26 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,071714 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027600 -1,20 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013531 -0,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021028 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,162233 -0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084319 -0,27 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,077176 -0,10 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025089 -0,08 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,451410 -0,06 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108224 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041252 -0,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,215596 -0,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,283475 -0,50 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024074 -0,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,110470 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 26,775072 -1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025416 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043166 -0,62 İş Portföy Altın Fonu 0,033574 -0,60 HSBC Portföy Altın Fonu 2,595738 -0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)