Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585617 -0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231926 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821599 -0,31 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026084 -0,22 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,559145 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,744266 -0,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021166 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080872 -0,38 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,536022 -0,35 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022260 -0,29 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,235031 -0,25 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024170 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,313210 -0,75 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,002701 -0,44 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020871 -0,16 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,908579 -0,16 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020351 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012393 -0,06 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036802 -0,03 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019999 -0,01 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018498 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,037111 -0,10 TEB Portföy Altın Fonu 0,072591 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)