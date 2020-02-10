Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031194 -0,79 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052429 -0,46 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179495 -0,37 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,206133 -0,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583983 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013714 -1,11 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,732939 -0,65 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,877827 -0,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,715448 -0,37 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,852536 -0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062857 -1,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123043 -1,82 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,133213 -1,38 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035726 -1,31 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 66,557747 -1,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,888845 -1,03 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,299633 -1,03 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051259 -0,74 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,537147 -0,67 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020226 -0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,454208 -0,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524281 -0,39 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,895251 -0,04 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,859174 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)