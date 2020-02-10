Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031194 -0,79 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031194 -0,79
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052429 -0,46
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179495 -0,37
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,206133 -0,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583983 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013714 -1,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,732939 -0,65
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,877827 -0,40
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,715448 -0,37
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,852536 -0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062857 -1,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123043 -1,82
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,133213 -1,38
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035726 -1,31
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 66,557747 -1,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,888845 -1,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,299633 -1,03
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051259 -0,74
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,537147 -0,67
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020226 -0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,454208 -0,41
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524281 -0,39
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,895251 -0,04
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,859174 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:29 Kaynak: AA
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