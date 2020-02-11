Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030286 -2,91 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051430 -1,91 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,176485 -1,68 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,174003 -1,46 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,201799 -1,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013525 -1,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020956 -0,94 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,718771 -0,82 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,534589 -0,45 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,722613 -0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,062853 -2,94 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,635874 -2,76 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034763 -2,70 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,903129 -2,68 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129646 -2,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,170691 -3,21 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,854586 -1,81 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050376 -1,72 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082765 -1,72 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,299143 -1,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,480656 -2,86 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,859963 -1,86 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,436478 -1,22 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,853057 -0,33 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018477 -0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,471000 -0,52 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,218017 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)