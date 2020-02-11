Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030286 -2,91 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030286 -2,91
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051430 -1,91
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,176485 -1,68
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,174003 -1,46
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,201799 -1,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013525 -1,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020956 -0,94
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,718771 -0,82
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,534589 -0,45
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,722613 -0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,062853 -2,94
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,635874 -2,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034763 -2,70
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,903129 -2,68
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129646 -2,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,170691 -3,21
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,854586 -1,81
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050376 -1,72
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082765 -1,72
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,299143 -1,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,480656 -2,86
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,859963 -1,86
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,436478 -1,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,853057 -0,33
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018477 -0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,471000 -0,52
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,218017 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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