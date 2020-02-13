Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024541 -0,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066064 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027877 -0,41
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026004 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119031 -2,02
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060968 -1,75
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,130191 -0,78
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,485866 -0,48
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,231685 -0,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,547039 -0,43
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,384703 -0,21
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,460944 -0,16
HSBC Portföy Değ. Fon 106,571865 -0,12
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028452 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,565178 -0,14
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,372681 -0,11
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,292300 -0,08
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,117952 -0,08
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041538 -0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,300759 -0,54
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025590 -0,11
Deniz Port. Altın Fonu 0,037599 -0,09
TEB Portföy Altın Fonu 0,073542 -0,09
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029994 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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