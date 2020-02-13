Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024541 -0,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,066064 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027877 -0,41 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026004 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119031 -2,02 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060968 -1,75 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,130191 -0,78 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,485866 -0,48 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,231685 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,547039 -0,43 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,384703 -0,21 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,460944 -0,16 HSBC Portföy Değ. Fon 106,571865 -0,12 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028452 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,565178 -0,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,372681 -0,11 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,292300 -0,08 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,117952 -0,08 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041538 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,300759 -0,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025590 -0,11 Deniz Port. Altın Fonu 0,037599 -0,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,073542 -0,09 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029994 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)