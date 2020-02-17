Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,469749 -0,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573548 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118002 -0,71 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060586 -0,62 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,230565 -0,52 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040398 -0,51 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021917 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,867203 -0,36 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,529253 -0,21 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022848 -0,18 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051296 -0,14 HSBC Portföy Değ. Fon 106,567202 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014076 -0,09 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,920367 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)