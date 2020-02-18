Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,980110 -0,19 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,205152 -0,18 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,229415 -0,18 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,242207 -0,18 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046070 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021520 -0,30 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014277 -0,20 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062302 -0,19 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033040 -0,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028148 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,661190 -1,21 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069361 -0,57 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,564411 -0,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029338 -0,32 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040270 -0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,332571 -1,04 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,021213 -0,14 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,459804 -0,05 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028399 -0,05 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,087367 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,373575 -0,21 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,299810 -0,19 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041799 -0,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,565923 -0,19 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,230193 -0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,073992 -0,21 Deniz Port. Altın Fonu 0,037826 -0,21 Ak Portföy Altın Fonu 0,069936 -0,20 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025749 -0,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030178 -0,20

Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)