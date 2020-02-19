Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571880 -0,19 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,806593 -0,16 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019276 -0,15 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227770 -0,14 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025637 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,765260 -0,32 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,349976 -0,13 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,736613 -0,10 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,870519 -0,02 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,498391 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,066892 -1,83 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,735931 -1,74 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,916521 -1,50 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,086818 -1,47 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033258 -1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,152690 -2,77 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,857312 -0,83 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,301639 -0,67 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,491805 -0,65 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051108 -0,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,504772 -1,65 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,907184 -0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,438777 -0,50 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,852397 -0,25 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036855 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)