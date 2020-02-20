Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031106
|-0,19
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,179815
|-0,16
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024623
|-0,05
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052548
|-0,05
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,237613
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,349659
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,082531
|-1,66
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,115755
|-1,40
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059400
|-1,33
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,872942
|-1,18
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034447
|-1,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,126749
|-1,21
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,091889
|-0,47
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,850364
|-0,37
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,002479
|-0,37
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020552
|-0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,483503
|-1,41
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,847935
|-0,24
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024386
|-0,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,572550
|-0,09
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,380087
|-0,03