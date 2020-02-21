Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030633
|-1,52
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564322
|-1,45
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225724
|-1,00
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,799260
|-0,99
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052118
|-0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,734251
|-0,85
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,727442
|-0,75
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,492141
|-0,69
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,860752
|-0,60
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,341719
|-0,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,780783
|-4,92
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,078705
|-4,64
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,048088
|-4,35
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,010474
|-4,33
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|74,580895
|-4,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,047658
|-3,72
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,089459
|-2,64
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,523818
|-2,32
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,294495
|-2,15
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,811564
|-2,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,408932
|-5,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,386163
|-3,73
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,852334
|-2,87
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,832557
|-0,83
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019991
|-0,17