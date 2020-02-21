Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030633 -1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030633 -1,52
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564322 -1,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225724 -1,00
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,799260 -0,99
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052118 -0,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,734251 -0,85
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,727442 -0,75
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,492141 -0,69
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,860752 -0,60
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,341719 -0,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,780783 -4,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078705 -4,64
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -4,35
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -4,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -4,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,047658 -3,72
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089459 -2,64
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,523818 -2,32
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,294495 -2,15
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811564 -2,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -5,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,386163 -3,73
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,852334 -2,87
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,832557 -0,83
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019991 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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