Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560087 -0,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224384 -0,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,794699 -0,57
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019141 -0,24
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025420 -0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014627 -0,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021834 -0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,767173 -0,08
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,727197 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 86,537933 -1,68
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048340 -1,51
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074933 -0,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084229 -0,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086242 -0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025215 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024507 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]