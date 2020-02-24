Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,560087
|-0,75
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224384
|-0,59
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,794699
|-0,57
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019141
|-0,24
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025420
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014627
|-0,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021834
|-0,54
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,767173
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,727197
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|86,537933
|-1,68
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,048340
|-1,51
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,074933
|-0,77
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,084229
|-0,53
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086242
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025215
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024507
|-0,09