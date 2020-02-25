Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060527 -0,42 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025372 -0,19 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,240823 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,793320 -0,17 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,047368 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014219 -2,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,702962 -2,32 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,714369 -0,74 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021691 -0,65 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,732371 -0,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046667 -3,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,776497 -3,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028106 -3,10 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081722 -2,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072769 -2,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,306823 -4,21 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,808783 -1,00 HSBC Portföy Değ. Fon 103,189425 -0,97 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,293636 -0,97 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019886 -0,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,864573 -1,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,433325 -0,64 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,407337 -0,19 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,840829 -0,13 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036892 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)