Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,637247 -0,84 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030681 -0,81 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,224491 -0,64 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178584 -0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052214 -0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013742 -3,35 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029790 -2,10 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,667465 -1,31 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,713887 -1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062087 -0,91 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070242 -3,47 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,454362 -2,77 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079859 -2,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045605 -2,28 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039346 -2,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,344578 -0,55 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019790 -0,48 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084205 -0,46 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021167 -0,45 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,438952 -0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043467 -3,33 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,297274 -1,67 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,374173 -1,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024542 -0,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,592518 -0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046232 -2,12 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,716846 -1,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,078267 -1,86 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,031872 -1,81 Ak Portföy Altın Fonu 0,073875 -1,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)