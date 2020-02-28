Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059415 -1,03 Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059415 -1,03
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030365 -0,96
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,611368 -0,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555799 -0,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,788867 -0,41
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013083 -3,38
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,603124 -2,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020947 -1,86
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,684100 -1,85
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683928 -1,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087586 -5,01
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,741191 -4,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,619192 -4,95
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,345746 -4,58
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,960455 -4,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,984182 -5,03
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,754424 -3,22
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,285967 -3,07
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247211 -2,95
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,087142 -2,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,359148 -4,01
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,392215 -3,58
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817800 -3,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024395 -0,91
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,828164 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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