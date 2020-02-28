Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059415
|-1,03
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030365
|-0,96
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,611368
|-0,66
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555799
|-0,44
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,788867
|-0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013083
|-3,38
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,603124
|-2,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020947
|-1,86
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,684100
|-1,85
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,683928
|-1,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087586
|-5,01
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,741191
|-4,99
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,619192
|-4,95
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,345746
|-4,58
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,960455
|-4,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,984182
|-5,03
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,754424
|-3,22
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,285967
|-3,07
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,247211
|-2,95
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,087142
|-2,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,359148
|-4,01
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,392215
|-3,58
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,817800
|-3,51
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024395
|-0,91
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,828164
|-0,57