Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059415 -1,03 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030365 -0,96 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,611368 -0,66 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555799 -0,44 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,788867 -0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013083 -3,38 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,603124 -2,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020947 -1,86 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,684100 -1,85 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683928 -1,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087586 -5,01 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,741191 -4,99 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,619192 -4,95 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,345746 -4,58 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,960455 -4,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,984182 -5,03 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,754424 -3,22 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,285967 -3,07 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247211 -2,95 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,087142 -2,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,359148 -4,01 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,392215 -3,58 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817800 -3,51 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024395 -0,91 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,828164 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)