Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029664 -2,31 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545458 -1,86 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,175046 -1,67 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775842 -1,65 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219658 -1,50 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029168 -2,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012777 -2,34 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,547268 -2,15 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,659850 -1,44 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,831566 -0,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097933 -6,24 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050271 -6,01 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,904628 -5,81 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083461 -4,71 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,896056 -4,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,897448 -4,37 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204928 -3,39 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,084509 -3,02 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,278648 -2,56 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047263 -2,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,346148 -3,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,323493 -2,62 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,783069 -1,91 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,819764 -0,46 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043502 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,965499 -5,87 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,772640 -1,91 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027414 -0,40 İş Portföy Altın Fonu 0,036065 -0,37 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,031997 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)