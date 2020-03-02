Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029664
|-2,31
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,545458
|-1,86
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,175046
|-1,67
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,775842
|-1,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219658
|-1,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029168
|-2,46
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012777
|-2,34
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,547268
|-2,15
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,659850
|-1,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,831566
|-0,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097933
|-6,24
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050271
|-6,01
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,904628
|-5,81
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083461
|-4,71
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,896056
|-4,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,897448
|-4,37
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,204928
|-3,39
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,084509
|-3,02
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,278648
|-2,56
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047263
|-2,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,346148
|-3,31
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,323493
|-2,62
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,783069
|-1,91
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,819764
|-0,46
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043502
|-0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,965499
|-5,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,772640
|-1,91
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027414
|-0,40
|İş Portföy Altın Fonu
|0,036065
|-0,37
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,031997
|-0,33