Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,593736 -0,32 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,595191 -0,21 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039668 -0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028873 -1,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037898 -0,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,534064 -0,52 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,100400 -0,36 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,416246 -0,33 İş Portföy İki. Değ. Fon 9,148427 -0,16 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025253 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,363964 -1,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,290982 -0,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043180 -0,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024509 -0,31 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,778477 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046027 -1,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,077697 -1,12 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027111 -1,11 HSBC Portföy Altın Fonu 2,762367 -1,10 İş Portföy Altın Fonu 0,035667 -1,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)