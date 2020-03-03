Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,593736
|-0,32
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|598,595191
|-0,21
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039668
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028873
|-1,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037898
|-0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,534064
|-0,52
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,100400
|-0,36
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,416246
|-0,33
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|9,148427
|-0,16
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025253
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,363964
|-1,37
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,290982
|-0,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043180
|-0,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024509
|-0,31
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,778477
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046027
|-1,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,077697
|-1,12
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027111
|-1,11
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,762367
|-1,10
|İş Portföy Altın Fonu
|0,035667
|-1,10