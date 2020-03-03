Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,593736 -0,32
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,595191 -0,21
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039668 -0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028873 -1,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037898 -0,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,534064 -0,52
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,100400 -0,36
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,416246 -0,33
İş Portföy İki. Değ. Fon 9,148427 -0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025253 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,363964 -1,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,290982 -0,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043180 -0,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024509 -0,31
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,778477 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046027 -1,17
TEB Portföy Altın Fonu 0,077697 -1,12
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027111 -1,11
HSBC Portföy Altın Fonu 2,762367 -1,10
İş Portföy Altın Fonu 0,035667 -1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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