Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 587,247962 -1,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068309 -0,36
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,068245 -0,02
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025248 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062611 -0,78
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013277 -0,58
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032968 -0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068166 -3,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,733015 -3,38
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045128 -2,71
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078036 -1,80
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027579 -0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,093740 -0,61
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108968 -0,37
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032411 -0,34
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,036760 -0,07
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029033 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,350373 -1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042776 -0,94
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,280001 -0,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024422 -0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,600412 -0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,248390 -1,24
HSBC Portföy Altın Fonu 2,732342 -1,09
TEB Portföy Altın Fonu 0,076868 -1,07
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045536 -1,07
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026824 -1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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