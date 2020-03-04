Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 587,247962 -1,90 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068309 -0,36 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,068245 -0,02 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025248 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062611 -0,78 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013277 -0,58 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032968 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068166 -3,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,733015 -3,38 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045128 -2,71 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078036 -1,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027579 -0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,093740 -0,61 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108968 -0,37 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032411 -0,34 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,036760 -0,07 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029033 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,350373 -1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042776 -0,94 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,280001 -0,85 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024422 -0,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,600412 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 28,248390 -1,24 HSBC Portföy Altın Fonu 2,732342 -1,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,076868 -1,07 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045536 -1,07 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026824 -1,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)