Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038934 -0,90
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058700 -0,28
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,573496 -0,27
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030775 -0,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052431 -0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -2,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032426 -1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061846 -0,87
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,463773 -0,54
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691931 -0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067208 -3,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,063392 -2,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044512 -2,85
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077168 -2,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027029 -1,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,226073 -1,24
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,364434 -0,41
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048119 -0,32
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,458546 -0,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084483 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,349550 -1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042764 -0,91
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,279006 -0,88
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,557467 -0,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,381927 -0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,072437 -1,06
TEB Portföy Altın Fonu 0,076800 -1,05
Deniz Port. Altın Fonu 0,039280 -1,05
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,031313 -1,03
Garanti Portföy Altın Fonu 0,089173 -1,03
Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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