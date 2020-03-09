Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030140 -2,06 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038300 -1,63 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,531659 -1,63 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051631 -1,53 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057853 -1,44 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011598 -8,36 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,507650 -2,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020623 -1,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676260 -0,93 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,656513 -0,91 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,237572 -3,00 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,994716 -2,81 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031206 -2,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023262 -2,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041687 -2,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,893823 -2,58 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086350 -1,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047234 -1,84 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,730562 -1,81 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083352 -1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,385213 -1,21 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,357269 -0,93 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,847950 -0,31 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,117097 -0,06 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,828725 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,224316 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)