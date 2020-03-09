Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030140 -2,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038300 -1,63
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,531659 -1,63
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051631 -1,53
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057853 -1,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011598 -8,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,507650 -2,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020623 -1,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676260 -0,93
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,656513 -0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,237572 -3,00
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,994716 -2,81
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031206 -2,68
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023262 -2,67
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041687 -2,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,893823 -2,58
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086350 -1,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047234 -1,84
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,730562 -1,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083352 -1,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,385213 -1,21
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,357269 -0,93
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,847950 -0,31
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,117097 -0,06
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,828725 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,224316 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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