Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,415920 -4,57 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,415920 -4,57
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036664 -4,27
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056095 -3,04
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029374 -2,54
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,172359 -2,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009127 -21,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019233 -6,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,399997 -4,29
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031099 -3,33
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,617009 -2,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054668 -7,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075524 -7,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,428074 -7,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061288 -7,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 -7,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,749873 -7,60
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,135232 -6,33
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,082267 -4,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045358 -3,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,272651 -3,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,308110 -5,57
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,762222 -4,64
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,294356 -4,64
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,814982 -0,75
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,541180 -0,60
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,749242 -2,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 29,351101 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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