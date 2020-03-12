Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035910 -0,95 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029988 -0,92 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051437 -0,63 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,372355 -0,52 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,175159 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009439 -3,63 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060115 -1,88 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031034 -1,42 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,612781 -1,07 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,636359 -0,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061548 -4,47 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,068043 -3,68 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,411209 -3,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041724 -3,63 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024729 -3,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,625815 -1,97 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044332 -0,90 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130772 -0,71 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,490783 -0,70 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019046 -0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,243639 -0,60 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,243385 -0,29 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036894 -0,09 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019928 -0,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018488 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)