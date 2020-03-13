Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054131
|-3,89
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028832
|-3,85
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049914
|-2,96
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,304187
|-2,87
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034938
|-2,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,178168
|-8,73
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027993
|-4,13
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009064
|-3,97
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029877
|-3,73
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,553639
|-3,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060151
|-11,60
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,384530
|-10,75
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034794
|-10,03
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,910351
|-9,97
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,084575
|-9,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,480898
|-8,91
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006828
|-5,86
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,560833
|-4,63
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,077159
|-4,63
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,255584
|-4,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,163588
|-6,44
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,163929
|-6,39
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,605807
|-5,88
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,798240
|-0,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,386097
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,109007
|-4,13
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,643706
|-2,53
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,806544
|-0,43
|İş Portföy Altın Fonu
|0,036288
|-0,36
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027594
|-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)