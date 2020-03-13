Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -3,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028832 -3,85 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049914 -2,96 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304187 -2,87 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034938 -2,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178168 -8,73 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027993 -4,13 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009064 -3,97 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029877 -3,73 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,553639 -3,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -11,60 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384530 -10,75 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034794 -10,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,910351 -9,97 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -9,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -8,91 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006828 -5,86 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560833 -4,63 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077159 -4,63 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255584 -4,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163588 -6,44 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,163929 -6,39 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605807 -5,88 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,798240 -0,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,386097 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109007 -4,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,643706 -2,53 HSBC Portföy Altın Fonu 2,806544 -0,43 İş Portföy Altın Fonu 0,036288 -0,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027594 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)