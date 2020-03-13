Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -3,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -3,89
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028832 -3,85
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049914 -2,96
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304187 -2,87
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034938 -2,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178168 -8,73
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027993 -4,13
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009064 -3,97
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029877 -3,73
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,553639 -3,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -11,60
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384530 -10,75
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034794 -10,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,910351 -9,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -9,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -8,91
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006828 -5,86
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560833 -4,63
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077159 -4,63
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255584 -4,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163588 -6,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,163929 -6,39
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605807 -5,88
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,798240 -0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,386097 -0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109007 -4,13
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,643706 -2,53
HSBC Portföy Altın Fonu 2,806544 -0,43
İş Portföy Altın Fonu 0,036288 -0,36
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027594 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı

Son Dakika Haberleri
20:33 THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
20:28 İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
20:26 Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
20:24 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı
20:18 Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]