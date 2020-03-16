Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034361 -1,65
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,271964 -1,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067851 -0,11
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,892579 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027743 -0,89
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019202 -0,25
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,795634 -0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032302 -5,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071800 -3,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063429 -3,49
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,063269 -1,30
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,249681 -1,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025297 -0,21
Aura Portföy Değ. Fon 0,653993 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,353931 -2,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042904 -2,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,283877 -2,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,591549 -0,89
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,162793 -0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,212560 -4,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,077118 -2,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045731 -2,46
Deniz Port. Altın Fonu 0,039469 -2,46
HSBC Portföy Altın Fonu 2,738278 -2,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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