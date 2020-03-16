Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034361
|-1,65
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,271964
|-1,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,067851
|-0,11
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,892579
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027743
|-0,89
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019202
|-0,25
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,795634
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032302
|-5,03
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071800
|-3,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,063429
|-3,49
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,063269
|-1,30
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,249681
|-1,22
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025297
|-0,21
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,653993
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,353931
|-2,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042904
|-2,31
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,283877
|-2,14
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,591549
|-0,89
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,162793
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,212560
|-4,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,077118
|-2,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045731
|-2,46
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,039469
|-2,46
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,738278
|-2,43