Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027882 -4,25 Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027882 -4,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,167768 -2,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049378 -2,24
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,107498 -2,04
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,125475 -1,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008619 -9,31
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025773 -7,10
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018231 -5,06
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,513474 -4,45
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,347265 -3,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,732450 -12,27
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,259636 -10,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055547 -10,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037591 -10,53
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,723153 -9,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982429 -7,62
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,418922 -6,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,245620 -5,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,498835 -5,28
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006546 -5,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457133 -8,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,064616 -8,44
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,085406 -7,33
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,326226 -2,05
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042037 -2,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,670830 -12,58
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,651341 -2,43
İş Portföy Altın Fonu 0,034619 -2,29
HSBC Portföy Altın Fonu 2,676713 -2,25
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026344 -2,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,091315 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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