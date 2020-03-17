Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027882 -4,25 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,167768 -2,32 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049378 -2,24 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,107498 -2,04 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,125475 -1,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008619 -9,31 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025773 -7,10 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018231 -5,06 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,513474 -4,45 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,347265 -3,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,732450 -12,27 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,259636 -10,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055547 -10,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037591 -10,53 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,723153 -9,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982429 -7,62 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,418922 -6,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,245620 -5,42 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,498835 -5,28 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006546 -5,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457133 -8,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,064616 -8,44 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,085406 -7,33 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,326226 -2,05 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042037 -2,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,670830 -12,58 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,651341 -2,43 İş Portföy Altın Fonu 0,034619 -2,29 HSBC Portföy Altın Fonu 2,676713 -2,25 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026344 -2,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,091315 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)